تقرير: صبر العالم على الحوثيين بدأ ينفد

رأت مؤسسة أبحاث أمريكية، يوم الأحد، أن صبر العالم على ميليشيات الحوثي، بدأ ينفد، وذلك بعد هجماتهم الأخيرة على منشآت نفط سعودية.

وأكد تقرير صادر عن ”مجلس الأطلسي“، أن ”السعودية ليست بحاجة للرد على ذلك الهجوم على أساس أن أرامكو أكبر شركة نفط في العالم قادرة على التعامل مع نتائج الاعتداء والاستمرار في إمداد السوق بحاجتها من النفط“.

وقال التقرير، إن ”الهجوم الذي نفذه الحوثيون ضد منشآت أرامكو السعودية، يعتبر مؤشرًا على أنهم يعانون من ثقة خاطئة“.

وأضاف أن ”هذا الهجوم يعتبر ساذجًا للغاية خاصة بعد تجربة طالبان في أفغانستان الأسبوع الماضي، لأن رفض المفاوضات وتنفيذ هجمات لا تعتبر الطريقة السليمة لكسب التأييد والتعاطف من الولايات المتحدة والمجموعة الدولية“.

واعتبر التقرير أن ”السعودية أكبر مصدر نفط في العالم ليست بحاجة الآن إلى الرد على اعتداء الحوثي لأن لديها القدرة الذكية على ضمان استمرار العمليات النفطية بشكل معتاد بينما تقوم أرامكو بإصلاح الضرر الناجم عن العدوان“.

ورأى أن ”أسعار النفط لن ترتفع بشكل كبير لأن السوق تدرك مدى قدرة السعودية في ضمان الإمدادات النفطية“.

وأعرب المجلس عن اعتقاده أن ”الهجوم الذي نفذته الطائرات المسيرة الحوثية، قد يكون نتيجة لخلافات حادة بين الفصائل الحوثية وأنه قد يكون تم تنفيذه من قبل مجموعة متشددة في الميليشيا تسعى إلى معاقبة الفصائل التي تريد التفاوض“.

وتابع أن ”الحوثي يرتكب غلطة كبيرة بعدم الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار ورفض التفاوض على تسوية سلمية في اليمن، لأن صبر العالم سينفد والتعاطف سيستمر في التراجع في حين سينتج عن ذلك المزيد من الأعداء للحوثيين“.