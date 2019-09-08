”التعاون الإسلامي“ ترحب بالبيان السعودي الإماراتي بشأن جنوب اليمن

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالبيان المشترك الذي أصدرته السعودية ودولة الامارات اليوم الأحد، بخصوص الأزمة في جنوب اليمن.

وشدد أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، على ”ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية، والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام“.

وأعلن: ”دعم منظمة التعاون الإسلامي، للجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وجهود الحكومة اليمنية الشرعية، للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، ودحر الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن“.

وجدد العثيمين تأكيده على ”مواصلة المنظمة دعمها للسلطة الشرعية، في سبيل إنقاذ اليمن وشعبه، والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، انطلاقًا من موقف منظمة التعاون الإسلامي في حل الخلافات والأزمات بالطرق السلمية“.

وأصدرت السعودية والإمارات، في وقت سابق اليوم الأحد، بيانًا مشتركًا حول الأزمة في جنوب اليمن، أكد ترحيب أبرز عضوين في التحالف العربي، باستجابة الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي للحوار.