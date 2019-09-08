الحوثيون يستهدفون مواقع القوات المشتركة في الحديدة (فيديو)

أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية في اليمن، بأن مليشيات الحوثي نفذت قصفًا كثيفًا اليوم الأحد، على مواقع تابعة للقوات المشتركة على مشارف مدينة الحديدة غرب البلاد، وذلك بالتزامن مع لقاء عقدته لجنة إعادة الانتشار الأممية بين وفدي الحكومة الشرعية، وممثلين عن الحوثيين.

وذكر الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة أنّ ”مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، شنت قصفًا مكثفًا هو الأعنف منذ أيام، مستهدفة مواقع القوات المشتركة على مشارف مدينة الحديدة، في الوقت الذي تعقد لجنة إعادة الانتشار اجتماعًا مشتركًا مع وفدي الحكومة والمليشيات الحوثية على متن السفينة الأممية (انتركنيك دريم إم ڤي)“.

وأشار المركز إلى أن المليشيات قصفت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مواقع القوات المشتركة في كيلو 16 وشارع الخمسين، وشرق مدينة الصالح، ومواقع شرق مدينة الحديدة غرب اليمن.

وأضاف أن عمليات القصف تنوعت، حيث نفذت المليشيات قصفًا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ”بقذائف مدفعية الهاون من عيار 82، وبمدفعية الهاوزر سلاح12.7″، والأسلحة المتوسطة من عيار (14.5) والأسلحة الرشاشة الخفية“.

كما ذكر الموقع أنّ ”مليشيات الحوثي شنت قصفًا عنيفًا بمختلف أنواع الأسلحة، على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، بالإضافة إلى استهداف مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي“.

ونشر الموقع فيديو لآثار الدمار الذي خلفته عمليات القصف، والذي قال المركز الإعلامي إنّه طال منازل المواطنين والورش الصناعية وألحق بها أضرارًا بالغة، وخلفت حالة من الخوف والذعر في صفوف السكان.

وانطلق في وقت سابق اليوم الأحد، الاجتماع المشترك السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار لدعم اتفاق الحديدة في المياه الدولية على متن السفينة (انتراكتك دريم)، برئاسة القائم بأعمال رئيس لجنة إعادة الانتشار الدولية العميد هاني نخلة.