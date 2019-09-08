أول تعليق لـ“الانتقالي الجنوبي“ على البيان السعودي الإماراتي المشترك بشأن جنوب اليمن

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي، بالبيان السعودي الإماراتي المشترك بخصوص الأزمة في جنوب اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، إن ”البيان السعودي الإماراتي المشترك، يعكس حرص السعودية والإمارات، على توحيد الجهود نحو السلام والاستقرار والشراكة، ويعتبر انتصارًا للمشروع العربي الذي تقوده دول التحالف“، بحسب موقع ”عدن الغد“ المحلي.

وفي السياق، علق القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد، على البيان المشترك.

وقال بن فريد، وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أوروبا، إن ”البيان المشترك للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يبعث رسالة واضحة مفادها أن من يحاول أو يعتقد أنه بما يفعل سينهي هذا التحالف الأخوي الإستراتيجي فهو واهم، وقد يضع نفسه في منزلة الخصم“.

وأضاف بن فريد في تغريدة على ”تويتر“، أن ”العلاقة بين الرياض وأبوظبي تتجاوز ملف اليمن إلى ماهو أبعد من ذلك بكثير“.

وأصدرت السعودية والإمارات، في وقت سابق من يوم الأحد، بيانًا مشتركًا حول الأزمة في جنوب اليمن، أكد ترحيب أبرز عضوين في التحالف العربي، باستجابة الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، للحوار.

وقال البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الرياض وأبوظبي ”ترحبان باستجابة الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، وتشددان على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام“.

وأضاف البيان: ”عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف، على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بناء يسهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة“.