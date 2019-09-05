الحوثيون ينفون التفاوض مع واشنطن لإنهاء الحرب في اليمن

نفى محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لميليشيات الحوثيين في اليمن، مساء اليوم الخميس، وجود مفاوضات بين الجماعة والولايات المتحدة الأمريكية، لإنهاء الحرب في اليمن.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال زيارة للسعودية أن بلاده ”تجري محادثات مع الحوثيين؛ بهدف إيجاد حل مقبول للنزاع اليمني“.

وقال البخيتي في تصريحات نقلها موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني: إن ”الحوثيين يعتبرون الولايات المتحدة عدوًا لهم، كونها طرفًا مشاركًا في الحرب“، بحسب زعمه.

وأضاف المسؤول في جماعة الحوثيين: ”نحن نرفض مزاعم المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية حول وجود محادثات معنا لإنهاء الحرب في اليمن“.