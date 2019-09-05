مسؤول أمريكي يعلن عن محادثات مع الحوثيين لإنهاء الحرب في اليمن

المصدر: ا ف ب

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر خلال زيارة للسعودية، الخميس، أنّ واشنطن تجري محادثات مع الحوثيين اليمنيين بهدف إيجاد حل ”مقبول من الطرفين“ للنزاع اليمني.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية قال شينكر في تصريح للصحافيين بمدينة الخرج جنوب الرياض: ”تركيزنا منصب على إنهاء الحرب في اليمن (…) ونحن نجري محادثات (…) مع الحوثيين لمحاولة إيجاد حل للنزاع متفاوض عليه يكون مقبولًا من الطرفين“.

وأضاف متحدّثًا في قاعدة عسكرية: ”نحن نعمل مع (المبعوث الدولي) مارتن غريفيث، ونقيم اتصالات مع شركائنا السعوديين“.

ولم يحدّد شينكر مكان المحادثات مع الحوثيين، وإن كانت مباشرة أم لا.

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات مع الحوثيين المقرّبين من إيران.

وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أفادت الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة بصدد الإعداد لمحادثات مباشرة مع الحوثيين لمحاولة وضع حد للحرب.