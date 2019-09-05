تقرير: الحوثيون ارتكبوا 636 انتهاكًا بحق مدنيين خلال أسبوع واحد

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، 636 انتهاكًا ارتكبتها مليشيا الحوثي خلال الفترة من 25 أغسطس الماضي، وحتى 2 سبتمبر الجاري.

وقالت الشبكة في تقرير لها، إن الحوثيين قتلوا خلال هذه الفترة، 34 مدنيًا وأصابوا 36 آخرين، في 7 محافظات، هي: تعز، والحديدة، وحجة، والبيضاء ،والضالع، وإب، وعمران.

وأضاف التقرير أن ”فريقها الميداني وثق 12 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و19 حالة مداهمة وتفتيش منازل مواطنين“.

وتابع أن مليشيا الحوثي فصلت خلال هذه الفترة 122 تربويًا بينهم معلمون ومدراء مدارس ورؤساء أقسام، من أعمالهم في صنعاء، واستبدلتهم بآخرين موالين لها.

كما وثقت الشبكة 20 حالة سطو على أملاك وعقارات مواطنين، نفذها الحوثيون، إضافة إلى رصد 49 حالة تضرر للمدنيين ومركباتهم و32 حالة تضرر جزئي لمنازل مواطنين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة نتيجة قصف جماعة الحوثي.

وسجل التقرير 11 انتهاكًا طالت مستشفيات وقطاعات صحية، إضافة إلى قصف الحوثيين مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، و3 محطات وقود.