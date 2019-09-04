الأمم المتحدة تغلق 175 منشأة صحية باليمن بسبب نقص التمويل

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، الأربعاء، أنه سيضطر إلى إغلاق 175 منشأة صحية في اليمن، خلال سبتمبر/أيلول الجاري، بسبب نقص التمويل.

وقال الصندوق في تغريدة على ”تويتر“، إنه ”‏في هذا الشهر، سيضطر صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى إغلاق 175 من أصل 268 منشأة صحية في ‎اليمن، يدعمها حاليًا بخدمات الصحة الإنجابية“، مضيفًا أن ”هذا يشكل تهديدًا مباشرًا لأكثر من مليون امرأة حامل ومرضع تحتاج إلى علاج فوري لسوء التغذية الحاد والمساعدة الطبية“، مشددًا على ”ضرورة الوفاء بالتعهدات المالية من قبل المانحين لإنقاذ الأرواح“.

وسبق أن شكت وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، من نقص التمويل المادي لتنفيذ العديد من المساعدات الإنسانية والصحية في اليمن.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.