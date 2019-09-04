مسؤول: الحكومة اليمنية بدأت محادثات غير مباشرة مع ”الانتقالي“ في جدة

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول يمني، قوله اليوم الأربعاء، إن مسؤولين من الحكومة بدأوا محادثات غير مباشرة مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة جدة السعودية.

وفي وقت سابق اليوم، جددت الحكومة اليمنية على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري رفضها الحوار المباشر مع وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي وصل، يوم أمس الثلاثاء، إلى السعودية، وسط تقارير عن حوار غير مباشر بين الطرفين ترعاه المملكة.

وبحسب رويترز قال المسؤول اليمني الذي لم تذكر اسمه: ”إن مسؤولين من الحكومة بدأوا محادثات غير مباشرة مع الانفصاليين الجنوبيين (المجلس الانتقالي) بهدف إنهاء القتال في عدن وغيرها من محافظات جنوب اليمن“.

وكان المتحدّث باسم الانتقالي الجنوبي نزار هيثم قد قال في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أمس الثلاثاء، إن وفد الانتقالي ”رجع إلى جدة للمرة الثانية تلبية لدعوة من الخارجية السعودية“.

‏‎وأضاف أن ”يد الانتقالي دائمًا ممدودة للحوار، تقديرًا لجهود السعودية لجمع الأطراف إلى حوار يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة، التي خرقت فيها القوات الحكومية وقف إطلاق النار، واستقدمت مجاميع عسكرية متشددة للسيطرة على عدن ومحافظات الجنوب“، على حد قوله.

‏‎وأضاف هيثم إن ”المجلس الانتقالي مستمر بمد يده للحوار، وهذا سبب وجوده حاليًا في جدة، لكنّ مساعي حزب الإصلاح واستمراره بالتحكم في الشرعية ستحول دون إصلاح مسار الحكومة المختطفة“.