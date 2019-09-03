أنباء عن ”خطة توافق“ بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي

وصل وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي يرأسه رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى جدة، تلبية لدعوة من الخارجية السعودية للحوار مع الحكومة اليمنية، وسط أنباء عن خطة توافق بين الطرفين برعاية تحالف دعم الشرعية.

‏‎وقبل ساعات من قدوم وفد المجلس الانتقالي إلى جدة، نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ عن مصادر في الحكومة اليمنية لم تسمّها بأن هناك تفاؤلًا كبيرًا بأن تشهد الأيام المقبلة توجهًا نحو إنهاء التوتر المسلح في عدن، وأبين، وشبوة، مع قوات الانتقالي الجنوبي.

‏‎وبحسب الصحيفة“توقعت المصادر أن يتم التوصل إلى حلول سياسية، يتم من خلالها التوافق على إنهاء الصراع بين رفقاء السلاح، وفق خطة متكاملة، برعاية من تحالف دعم الشرعية، وبما يضمن عودة النشاط الحكومي، وخفض التصعيد بين الشرعية والانتقالي“.

‏‎وبينما لم يصدر موقف رسمي مُعلن حتى الآن من قِبل الحكومة اليمنية بعد وصول وفد المجلس الانتقالي إلى جدة، قال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم لـ“إرم نيوز“ إن وفد الانتقالي رجع إلى جدة للمرة الثانية تلبية لدعوة من الخارجية السعودية.

‏‎وأضاف أن يد الانتقالي دائمًا ممدودة للحوار، تقديرًا لجهود السعودية لجمع الأطراف، إلى حوار يعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة، التي خرقت فيها القوات الحكومية وقف إطلاق النار، واستقدمت مجاميع عسكرية متشددة للسيطرة على عدن، ومحافظات الجنوب، على حد قوله.

‏‎وقال هيثم إن“المجلس الانتقالي مستمر بمدّ يده للحوار، وهذا سبب وجوده حاليًا في جدة، لكنّ مساعي حزب الإصلاح واستمراره بالتحكم في الشرعية سيحول دون إصلاح مسار الحكومة المختطفة“.

‏‎وكان وفد من الانتقالي الجنوبي قد وصل إلى جدة في العشرين من الشهر الماضي، تلبية لدعوة السعودية إلى ”حوار جدة“ بين المجلس والحكومة، لكن الوفد غادر المملكة، دون عقد أي جلسة للحوار مع الطرف الحكومي؛ الذي رفض التفاوض.