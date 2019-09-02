أول تعليق للتحالف العربي على الاستهداف الأخير في عدن (فيديو)

علّق التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على ما أسماه الاستهداف الأخير في مدينة عدن، وما أعقبه من بيانات لعدة أطراف حملت مواقف متباينة.

وكانت الإمارات قد قالت مساء الخميس إن التحالف العربي ”استهدف عناصر إرهابية، تشكل تهديدًا على قوات التحالف والمدنيين في اليمن“.

وفي مؤتمر صحفي اليوم قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف إنّ قيادة التحالف ”في اجتماعات متواصلة، وعلى تواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية“ بشأن عملية الاستهداف التي وقعت في عدن الأربعاء الماضي.

كما أشار في هذا الصدد إلى بيانات وزارة الخارجية الإماراتية، والحكومة اليمنية على لسان وزارة خارجيتها، فضلًا عن كلمة الرئيس عبدربه منصور هادي، والتي تضمنت ما قال إنّها ”مواقف سياسية“ بشأن عملية الاستهداف.

وشدد العقيد المالكي على أنّ ”العمل متواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية والحلفاء داخل التحالف“، في رسالة تبدد المزاعم التي ترددها بعض وسائل الإعلام بشأن خلافات داخل التحالف.

وتطرق العقيد المالكي إلى الأحداث التي شهدتها محافظات الجنوب مؤخرًا، مثمنًا استجابة كافة الأطراف في محافظة عدن لدعوة التحالف إلى وقف إطلاق النار وتخفيض التصعيد، بإشراف اللجنة الإماراتية – السعودية المشتركة.

وفي شبوة، قال إنّ قوات سعودية وصلت إلى المحافظة وعملت مع الأطراف المحلية لوقف إطلاق النار، وأسفرت عن استجابة الأطراف لجهود اللجنة المشتركة أيضًا لخفض التصعيد هناك.

وشهدت عدن توترات إثر مواجهات بين قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وأخرى تابعة للحكومة، أو متحالفة معها، قبل أن تستغل عناصر إرهابية الوضع للظهور مجددًا عبر عمليات نوعية، من بينها محاولة استهداف قائد الحزام في عدن وضاح عمر بعبوة ناسفة.

في أعقاب ذلك قالت الخارجية الإماراتية، الخميس الماضي، إن عملية استهداف نُفّذت الأربعاء الماضي ”بناءً على معلومات ميدانية مؤكدة بأن الميليشيات تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردًا مباشرًا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد“.