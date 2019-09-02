اليمن.. القوات الحكومية تستعيد ”عزّان“ بشبوة

استعادت القوات الحكومية مدينة عزّان في شبوة جنوبي اليمن، ظهر اليوم الاثنين، بعد ساعات من سيطرة قوات ”النخبة الشبوانية“ عليها.

وذكرت مصادر محلية في عزّان، أنّ ”تعزيزات حكومية دخلت المدينة (جنوب شرق المحافظة) بعد مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأفاد مصدر ميداني، أنّ ”القوات الحكومية استدرجت قوات النخبة التابعة للانتقالي، وسيطرت على أغلب العربات التي دخلت المدينة“.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر محلية في محافظة شبوة، إنّ قوات المجلس الانتقالي سيطرت على ”عزان“ ثاني أكبر مدن المحافظة.

ولا تزال مواجهات دائرة في منطقة الروضة المجاورة لعزان، بينما تسعى القوات الشبوانية للتوسع شمالًا باتجاه مركز المحافظة.