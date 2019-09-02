اليمن.. ”النخبة الشبوانية“ تسيطر على منطقة عزان في شبوة (فيديو وصور)

سيطرت قوات النخبة الشبوانية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، على منطقة عزّان في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، وأرغمت القوات العسكرية التابعة للحكومة على الانسحاب من المواقع التي كانت تتمركز فيها.

وذكرت ”الصفحة الرسمية للنخبة الشبوانية – محور عزان“ على موقع ”فيسبوك“: ”نزفّ إليكم في هذا الصباح الجميل الخبر الذي طالما انتظرتموه، وهو تطهير قوات النخبة الشبوانية بقيادة المقدم محمد سالم البوحر، لمدينة عزان، وبإذن الله ستعود المياه لمجاريها قريبًا ويعود الأمن والاستقرار لهذه المدينة الجميلة ولجميع المواطنين في محافظة شبوة والجنوب بشكل عام“.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“: ”تمكنت القوات الجنوبية، من تحرير منطقة عزّان الواقعة شرق محافظة شبوة، وفرضت سيطرتها على الحواجز الأمنية في المدينة، وكذا معسكر عزّان“.

وأضافت المصادر: ”سبقت عملية تحرير المدينة والمعسكر، اشتباكات مسلحة بين القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة، وقوات عسكرية تابعة للحكومة اليمنية من جهة أخرى“.

ولم تشر المصادر، إلى سقوط ضحايا جرّاء تلك المواجهات.

ووثقت مقاطع مرئية وصور تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي، جانبًا من تلك المواجهات، بالإضافة إلى فرار وانسحاب القوات الحكومية من معسكر عزّان والمواقع التي كانت تسيطر عليها.

وتسيطر القوات الحكومية منذ نحو أسبوع على محافظة شبوة، عقب مواجهات ميدانية، دارت بينها وبين القوات الجنوبية.