”الانتقالي الجنوبي“ يرحب بدعوة مجلس الأمن لتسوية سياسية في اليمن

رحب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اللواء عيدروس الزبيدي، بجهود مجلس الأمن الدولي الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن عمومًا والجنوب على وجه الخصوص، بما في ذلك التفويض الممنوح من الأمم المتحدة لإدراج ممثلي الجنوب في العملية السياسية.

ودعا الزبيدي، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، للإسراع في تنفيذ التفويض لضمان خطوات سياسية ناجحة وقابلة للتطبيق، مؤكدًا أن ”المجلس الانتقالي الجنوبي على استعداد للمشاركة بشكل بناء في عملية تفاوض تنهي الأزمة وتحل قضية شعب الجنوب“.

وشدد الزبيدي على ”ضرورة اتخاذ موقف دولي عاجل وحازم تجاه التهديدات التي يتعرض لها شعب الجنوب، إذ إن أي تأخير في هذا الخصوص سيضع البلاد في مأزق أمني وسياسي كبير“.

كما أدان العمليات الإرهابية التي استهدفت الحزام الأمني في عدن، وهو ما يستوجب دعم ومساعدة المجتمع الدولي، لـ“محاربة الإرهاب والتطرف بالنيابة عن العالم“.

وأكد التزام المجلس بدعوة السعودية للحوار التي أشار إليها بيان مجلس الأمن، انطلاقًا من ”مسؤولية المجلس الانتقالي تجاه السلام والاستقرار بالمنطقة، وكذلك إيمانا بحرص الرياض على الشعب اليمني“.

وشدد على ضرورة تنشيط الشركاء الدوليين للعملية السياسية في اليمن و“تقديم حل نهائي للقضية الجنوبية بما يمنح الجنوبيين حقهم في تقرير مصيرهم“.

يذكر أنّ مجلس الأمن أكد، في بيان الخميس الماضي ”دعم تسوية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف، في إطار حوار جامع لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما في ذلك سكان الجنوب“.

وكان مجلس الأمن يعقب على التطورات الميدانية جنوب اليمن، بعد مواجهات مسحلة بين قوات حكومية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.