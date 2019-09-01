”ألوية العمالقة“ ترسل قوات إضافية إلى عدن (فيديو)

تواصل ”ألوية العمالقة“، المقاتلة ضمن القوات اليمنية المشتركة، في الساحل الغربي من اليمن، إرسال وحداتها العسكرية، باتجاه العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الأحد، للمشاركة في عمليات تأمين المدينة، والتصدي لقوات الإخوان الزاحفة من الشمال نحو الجنوب.

وأظهر مقطع مصور نشره الموقع الرسمي لـ“ألوية العمالقة“ وصول عشرات العربات العسكرية ومئات الأفراد المقاتلين إلى مدينة عدن.

وذكر الموقع الرسمي أن الوحدات التي وصلت إلى عدن اليوم من ”ألوية العمالقة واللواء الثالث دعم وإسناد وألوية المشاة“، حيث قدمت ”من جبهة الساحل الغربي صوب العاصمة عدن؛ لتعزيز جبهات التصدي لقوات الإخوان الزاحفة من الشمال نحو الجنوب“.

وكانت قوات الألوية قد أرسلت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قوات عسكرية إلى عدن، للمشاركة في تأمين عدن ولحج وزنجبار.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة في الساحل الغربي من اليمن ومحافظة الحديدة، وضاح الدبيش، الخميس الماضي، عن الدفع بكتيبتين لمراقبة الوضع في عدن وأبين، واستتباب الأمن فيهما، ”بشكل مؤقت، والوقوف على مسافة واحدة من الأطراف المتصارعة، وعدم التخاذل مع أي طرف يخلّ بالتزام وقف إطلاق النار“.