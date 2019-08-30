الزبيدي يوجّه القوات الجنوبية للامتناع عن مداهمة المنازل في عدن‎

دعا رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اللواء عيدروس الزبيدي، مساء اليوم الجمعة، كافة القوات الجنوبية، إلى عدم اقتحام أو مداهمة أيّ منزل أو أي من الممتلكات الخاصة بالمواطنين، وكذلك الحكومية.

وجاء توجيه الزبيدي، عبر تعميم صادر عنه، أورده الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، جاء فيه: ”التزامًا من قيادة المجلس الانتقالي، بالحفاظ على الأمن والنظام العام والحقوق والحريات العامة للمواطن الجنوبي، وسيادة النظام والقانون لكافة أرجاء الجنوب، يُمنع منعًا باتًا اقتحام أي منزل أو غيره من الممتلكات الخاصة بالمواطنين أو الشركات الخاصة أيًا كان مالكها، أو المؤسسات الحكومية، إلا بأمر خاص من الأجهزة المعنية المختصة بتطبيق أحكام القانون، وعبر الجهات المعنية قانونًا بتنفيذه“.

وشدّد الزبيدي، في سياق بيانه على أن ”المطلوب من كافة وحدات الجيش والأمن الجنوبي بشكل عام، الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات فورًا“، لافتًا إلى أنه ”ستتخذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخالف أحكامها“.

وفي سياق آخر، اتهم المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم، الحكومة الشرعية، بالوقوف خلف التفجيرات الإرهابية التي استهدفت في وقت سابق من نهار اليوم الجمعة، حواجز أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وأعلن تنظيم ”داعش“ الإرهابي فيما بعد، مسؤوليته عنها.

وقال هيثم، في بيان صحفي:“إن المجلس الانتقالي الجنوبي وهو يدين هذه العمليات الإرهابية، فإنه يحمل ما تسمى بالحكومة الإخوانية المتدثرة بالشرعية المسؤولية الكاملة عنها“.

وأضاف:“في انكشاف واضح للارتباط الوثيق بين العناصر الإخوانية المختطفة للحكومة اليمنية، والجماعات الإرهابية، وبعد أقل من 48 ساعة من تطهير العاصمة عدن من جماعات الإرهاب المتدثرة برداء الشرعية، تحركت خلايا الإرهاب الداعشية النائمة في بعض مديريات العاصمة عدن، اليوم الجمعة، لتنفّذ عددًا من العمليات الإرهابية، والتي أوقعت عددًا من الإصابات في صفوف رجال القوات المسلحة، والحزام الأمني، والمقاومة، والمواطنين الأبرياء“.

ولفت هيثم، إلى أن ”العمليتين الإرهابيتين اللتين شهدتهما مديريتا دار سعد والشيخ عثمان واستهدفتا نقاطًا أمنية، وتجمعات مدنية، وأسواقًا شعبية، بالتزامن مع حملات تحريض واسعة من إعلام الحكومة اليمنية التي يهيمن عليها حزب الإصلاح، يكشف بجلاء أن الإرهاب الداعشي والقاعدي هو الوجه الآخر لهذه الحكومة ومؤسساتها المخترقة، وهو ما يؤكد كل ما ذهبنا إليه سابقًا وحذرنا منه بأن هذه الحكومة ليست سوى مظلة للإرهاب وحامية وداعمة له“.

وشدد الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، على أن“الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الجنوبية، ستواصل جهودها في التصدي لعناصر الإرهاب والتطرف ومن يدعمها في أي مكان وزمان من أرض الجنوب الحبيب“.