اليمن.. مقتل مسلحين تابعين للحكومة في أبين بكمين لقوات المجلس الانتقالي (فيديو)

نفذت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء اليوم الجمعة، كمائن مسلحة استهدفت من خلالها عددًا من القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية، خلال محاولة هروبها من محافظة أبين جنوبي البلاد، باتجاه محافظة شبوة (شرق) المحاذية لها.

وكتب عضو الهيئة الرئاسية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي سالم العولقي، على حسابه الشخصي بموقع (تويتر): ”قتلى وجرحى وأسرى، في كمائن نفذتها المقاومة الجنوبية، للقوات الشمالية الهاربة من أبين باتجاه شبوة“.

وأضاف العولقي: ”كمين في منطقة الخديرة بمحافظة أبين، وكمين آخر على المدخل الجنوبي لمنطقة العرم التابعة لمديرية حبان جنوب غرب محافظة شبوة“.

كمين محكم بشبوة للقوات الشمالية الغازية. pic.twitter.com/FDeo3pOE6P — سالم ثابت العولقي (@s_th_alawlaqi) August 30, 2019

واستطاعت قوات الحزام الأمني، أمس الخميس، دحر القوات الحكومية التي كانت تتمركز على ضواحي عدن، وطردها من مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، إلى المناطق الشرقية للمحافظة.