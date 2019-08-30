فيديو يظهر اللحظات الأولى لتفجير عدن

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء يمنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما قالوا إنه ”تفجير“ استهدف قوات تابعة للحزام الأمني، الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، في مدينة عدن.
مشاهد جديدة للهجوم "الإرهابي" الذي استهداف دورية #الحزام_الأمني في محيط دوار الكراع، بمديرية #دار_سعد شمالي #عدن#إرم_نيوز #اليمن #aden pic.twitter.com/uVl5KvTnKx
— إرم نيوز (@EremNews) August 30, 2019
وفي وقت سابق اليوم أفادت تقارير إخبارية بأن هجومًا بعبوة ناسفة استهدف قوة تابعة للحزام الأمني، بمنطقة جولة الكراع، في دار سعد، شمال مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول تصاعد أعمدة الدخان من مكان الحادث، إضافة إلى أصوات انفجارات، فيما يقول أحد النشطاء، إن الهجوم كان بـ“دراجة مفخخة“.
مشاهد لهجوم "إرهابي" استهدف قوات #الحزام_الأمني في #عدن#إرم_نيوز #المجلس_الانتقالي_الجنوبي #دار_سعد #aden pic.twitter.com/PMmIpMpDVM
— إرم نيوز (@EremNews) August 30, 2019
وقالت مصادر محلية إن الهجوم ”كان محاولة اغتيال فاشلة لقائد الحزام الأمني بعدن، وضاح عمر، تم تنفيذها من طرف جماعات متشددة“.
ويأتي الهجوم بعد يوم من تراجع القوات الحكومية، أمام هجوم مضاد لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أن وصلت إلى مشارف عدن، وأعلنت السيطرة عليها، الأمر الذي نفاه ”الانتقالي“ حينها، مؤكدًا أن الأمور تحت سيطرة قواته.