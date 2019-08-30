قرقاش: مبادرة السعودية هي الحل لأزمة ”الانتقالي“ والحكومة اليمنية

أفاد وزير الدولة للشؤون الخارجية، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، فجر اليوم الجمعة، بأن المبادرة السعودية، هي مفتاح الحل للأزمة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وبعد تفجر المواجهات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بداية الشهر الجاري، دعت السعودية جميع الأطراف لمباحثات في جدة، وحضر وفد من ”الانتقالي“، إلا أن الحكومة رفضت الحوار معه، قبل تسليم مقرات في عدن، سيطرت عليها قواته خلال المواجهات بين الطرفين.

وقال قرقاش: ”البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، والأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة، لمن فقد البوصلة“.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدّة المقترح هو السبيل“.

البيان الإماراتي ضد الإرهاب وحماية قوات التحالف حازم، والأهم القناعة الواضحة بأن الحوار والتواصل بين الحكومة والانتقالي عبر المبادرة السعودية هو المخرج للأزمة، لمن فقد البوصلة نذكر بأن حشد الجهود ضد الانقلاب الحوثي هو الهدف وحوار جدّة المقترح هو السبيل. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 29, 2019

ويأتي تصريح قرقاش عقب بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، أكد استهداف عناصر إرهابية تشكل خطرًا على قوات التحالف العربي في اليمن، تعقيبًا على زعم الحكومة اليمنية أن أبو ظبي استهدفت قواتها.