أنباء عن انفجارات واشتباكات في عدن

أفادت تقارير إخبارية محلية، اليوم الجمعة، بأن هجومًا بعبوة ناسفة استهدف قوة تابعة للحزام الأمني، بمنطقة جولة الكراع، في دار سعد، شمال مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة.

وبحسب صحيفة عدن الغد المحلية: ”هزت انفجارات عنيفة المنطقة على إثر الهجوم، وأعقبتها اشتباكات مع المهاجمين، بجولة الكراع وصولًا إلى خط اللحوم والفيوش“.

وبحسب مصادر محلية، فإن ”جماعات متطرفة تقف وراء الهجوم، الذي استهدف قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي بدار سعد“.

ويأتي الهجوم بعد يوم من تراجع القوات الحكومية، أمام هجوم مضاد لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أن وصلت إلى مشارف عدن، وأعلنت السيطرة عليها، الأمر الذي نفاه ”الانتقالي“ حينها، مؤكدًا أن الأمور تحت سيطرة قواته.