هادي يناقض حكومته بشأن أحداث عدن ومزاعم استهداف الإمارات لقوات حكومية يمنية

ناقض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، حكومته بشأن أحداث عدن الأخيرة في بيان كرر فيه المزاعم حول استهداف الإمارات قوات تابعة للحكومة اليمنية جنوب البلاد.

ففي حين كانت الحكومة اليمنية أعلنت سيطرتها على عدن يوم الأربعاء، قال هادي إنها وصلت فقط إلى أبوابها، في مؤشر على تخبط إدارته التي يتهمها كثير من اليمنيين بالفشل والفساد.

وكرر هادي المزاعم بشأن استهداف الإمارات قوات تابعة له، مؤكدًا تنفيذ الإمارات ضربات جوية داخل أحياء عدن المأهولة بالسكان وهو ما يتناقض مع إشارته إلى أن القوات الحكومية لم تدخل عدن.

وادعى هادي في بيانه أن الإمارات وفرت غطاء جويًا لقوات المجلس الانتقالي دفع قواته للانسحاب من عدن، وهو ما يتناقض مع حقيقة أن قواته انسحبت من عدن الأربعاء، بينما زعمت الحكومة اليمنية أن القصف الجوي حدث الخميس.

وطالب هادي في البيان، الذي نشرته وكالة سبأ الرسمية، المملكة العربية السعودية بضرورة التدخل لإيقاف ما أسماه التدخل الإماراتي من خلال ما وصفه بدعم الميليشيات واستخدام القصف الجوي ضد القوات المسلحة اليمنية، على حد زعمه.

وكانت الإمارات أوضحت أن التحالف العربي استهدف عناصر إرهابية، تشكل تهديدًا على قوات التحالف والمدنيين في اليمن.

وقالت إن الاستهداف ”تم بناءً على معلومات ميدانية مؤكدة بأن الميليشيات تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردًا مباشرًا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد“.

وأوضحت أن استهداف قوات التحالف تم عبر مجاميع مسلحة تقودها عناصر تابعة للتنظيمات الإرهابية قامت بمهاجمة قوات التحالف العربي في مطار عدن، مما نتج عنها إصابة عنصرين من عناصر قوات التحالف، وعليه تم استخدام حق الدفاع عن النفس لحماية القوات وضمان أمنها، إذ تمت متابعة هذه المجاميع المسلحة واستهدافها.