عيدروس الزبيدي يعلق على أحداث عدن ويعلن العفو عن ”المغرر بهم“

علق رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، على المواجهات في عدن ومحافظات جنوبية، بين القوات التابعة للمجلس الانتقالي والقوات التابعة للحكومة اليمنية، معلنا ”العفو العام عن كافة المغرر بهم من الجنوبيين“

ويأتي حديث الزبيدي في وقت تراجعت فيه القوات التابعة للحكومة اليمنية أمام قوات المجلس الانتقالي، بعد أن وصلت أمس إلى مشارف عدن وأعلنت السيطرة عليها، الأمر الذي نفاه المجلس الانتقالي في وقت لاحق.

ودعا الزبيدي، في مؤتمر صحفي، عقده مساء الخميس، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، إلى فتح صفحة جديدة في جنوب اليمن، عنوانها ”الدفاع عن الجنوب وتطلعات شعبه“.

وقال: ”ما حدث ما حصل في الأول من أغسطس 2019 كان بداية لمخطط يسقط عدن بيد الإرهاب والتطرف ولكننا كشفنا ذلك وواجهناه ببسالة وأفشلناه، وتلقينا بعد ذلك دعوة من الاشقاء في السعودية للحوار لمناقشة كل القضايا العالقة في الجنوب والساحة، واستجبنا لهذه الدعوة ووجدناهم متفهمين للوضع غير إنهم واجهوا رفض الحكومة اليمنية للحوار في تعقيد متعمد للمشهد كالعادة“.

وأشار إلى أن قيادة المجلس، تفاجأت ”باعتداءات قادتها جماعات متطرفة تحت مظلة الحكومة اليمنية على شبوة في استهداف واضح لقوات النخبة الشبوانية، بخطة أقل ما يقال عنها إنها جهود لإعادة الإرهاب إلى المنطقة، وهو ما واجهناه في عدن ونواجهه حاليا في أبين وشبوة“.

وأضاف: ”أرادوا أن يفشلوا جهودنا في مكافحة الإرهاب، من خلال دعم الإرهاب وممارساته وإعادته إلى بلادنا، ليثنونا عن مشروعنا الوطني الذي شرعته الأعراف والقوانين الدولية“.

وتابع: ”إننا نعمل خلال هذه الساعات على إزالة أي تهديد إرهابي داخل العاصمة عدن، بشكل خاص، والجنوب بشكل عام.. جهود قواتنا المسلحة متواصلة حتى يكون الجنوب سالمًا وأمنًا ومحررًا كاملًا“.

كما أكد الزبيدي، على ”استمرار شراكة المجلس الانتقالي الجنوبي مع قوات التحالف العربي في مكافحة الحوثيين والإرهاب والتطرف“.