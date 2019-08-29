مجلس الأمن يؤكد ”قلقه“ بخصوص الأحداث في جنوب اليمن ‎

المصدر: أ ف ب

أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، في بيان تم تبنيه بالإجماع عن ”القلق“ حيال الوضع في جنوب اليمن، حيث تدور معارك بين قوات حكومية وأخرى تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ويأتي بيان المجلس في وقت تراجعت فيه قوات تابعة للحكومة اليمنية أمام قوات المجلس الانتقالي، بعد أن وصلت أمس إلى مشارف عدن وأعلنت السيطرة عليها، الأمر الذي نفاه المجلس الانتقالي في وقت لاحق.

ودعا المجلس التابع للأمم المتحدة في بيانه جميع الأطراف (المجلس الانتقالي الجنوبي، والحكومة اليمنية) إلى ”الحفاظ على وحدة أراضي البلاد“.

وأكد البيان أن مجلس الأمن ”يدعم تسوية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف، في إطار حوار جامع لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين بما في ذلك سكان الجنوب“.