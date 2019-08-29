اليمن.. ”عمليات الساحل الغربي“ تدفع بكتيبتين إلى عدن وأبين وتطالب بوقف القتال

أعلن الناطق باسم العمليات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، وضاح الدبيش، اليوم الخميس، الدفع بكتيبتين لمراقبة الوضع في عدن وأبين، داعيًا إلى وقف القتال بين الحكومة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال الدبيش في بيان صحفي: ”محافظة عدن ومحافظة أبين خط أحمر، ولن نقبل ولن نسمح بأن تكونا مسرحًا للاقتتال وتصفية الحسابات وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح فيهما، وتدمير المصالح العامة والخاصة“.

ودعا الدبيش قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات إلى التدخل العاجل لرأب الصدع بين المتصارعين وإفساح المجال للحوار والخروج برؤية مشتركة توقف القتال.

وأكد أن ألوية العمالقة ”ستدفع بكتيبتين إلى عدن وأبين لدرء الفتنة ومراقبة وقف إطلاق النار“، ولفت إلى أنهم ”مستعدون للدفع بالمزيد إذا استدعى الأمر“.

وأوضح الدبيش أن هذه القوات ”ستتولى مهمة مراقبة استتباب الأمن في كلا المحافظتين، بشكل مؤقت والوقوف على مسافة واحدة بين الأطراف المتصارعة، وعدم التخاذل مع أي طرف يخل بالتزام وقف إطلاق النار“.

ودعا الدبيش في ختام البيان الأطراف المتصارعة إلى ”تحكيم صوت العقل وتوجيه كامل قواتهم لمواجهة الخطر الحوثي الإيراني باليمن“.