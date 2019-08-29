الحوثيون يغلقون مستشفيات خاصة بصنعاء بسبب رفض دفع إتاوات

أغلقت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، 8 مستشفيات خاصة في صنعاء، وأقسام العمليات والعنايات المركزة في 25 مستشفى خاصًّا، لرفضها دفع إتاوات مالية تسعى الميليشيات إلى فرضها.

وقررت الوزارة سحب تراخيص العمل من ثمانية مستشفيات خاصة تعمل في صنعاء، وإغلاقها بشكل نهائي، بحجة وجود مشاكل قانونية وافتقارها للبنية التحتية لتكون مستشفيات، حسب نص القرار.

كما أغلقت 25 قسم عمليات تتبع مستشفيات خاصة في صنعاء، وأنذرت 11 مستشفى خاصًّا بضرورة إصلاح وضعها القانوني واستكمال بقية متطلبات العمل الطبي في تلك المرافق الصحية.

وتُعدّ هذه التحركات الحوثية هي الأولى من نوعها، ضد المستشفيات الخاصة بصنعاء، بعد تصاعد الخلافات بينها وبين وزير الصحة الحوثي طه المتوكل، إثر ضغوطات تمارسها الميليشيات الحوثية لفرض إتاوات مالية على تلك المستشفيات بشكل شهري وإجبارها على تقديم الخدمات العلاجية لمقاتلي الحوثي وأسرهم بشكل مجاني، وهو أمر ترفضه أغلب المستشفيات الخاصة.