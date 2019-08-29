اليمن.. مقتل قيادي ”إخواني“ في اشتباكات بمدينة زنجبار

قتل قيادي في حزب الإصلاح الجناح السياسي للإخوان المسلمين في اليمن، في المواجهات الأخيرة بمدينة زنجبار التابعة لمحافظة أبين الجنوبية، الأربعاء.

وقالت مصادر يمنية لـ“إرم نيوز“ إن ”العميد يحيى الجربي قاد بضع كتائب كانت متمركزة في مدينة مأرب باتجاه محافظة أبين ضمن قوة عسكرية موالية لحزب الإصلاح لمواجهة قوات المجلس الانتقالي، لكنه لقي مصرعة مع العشرات من جنوده في تلك المواجهات“.

وكان الجربي الذي ينحدر من محافظة ذمار، قائدًا للشرطة العسكرية للألوية العسكرية الموالية للإصلاح من أبناء محافظة ذمار المتمركزة في محافظة مأرب، إلى جانب عضويته في ما يسمى مجلس مقاومة محافظة ذمار، والذي تم تشكيلة قبل بضع سنوات، بهدف تحرير المحافظة من الميليشيات الحوثية.

ولفتت المصادر إلى أن الجربي ضمن ثلاثة قادة عسكريين ينتمون للإخوان لقوا مصرعهم خلال مواجهات مع المجلس الانتقالي وقوات الحزام الأمني، في محافظات أبين وشبوة وعدن، خلال الأيام الماضية.