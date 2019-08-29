اليمن.. تعزيزات عسكرية كبيرة لـ“الانتقالي الجنوبي“ تصل عدن‎ (فيديو)

وصلت تعزيزات كبيرة من القوات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فجر الخميس، عبر المدخل الشمالي للمدينة.

ونشرت قوات الحزام الأمني، في عدن، مقطع فيديو لوصول تلك القوات، ضمن عمليات الحشد العسكري التي تقوم بها قوات الانتقالي الجنوبي، وقوات تابعة للحكومة اليمنية، في إطار مساعي الطرفين لفرض سيطرته على عدن.

موج من الابطال يجتاح عدن اوله في عدن واخرة في لحج pic.twitter.com/bOuGcRSMlc — عبدالعزيز طاهر (@wCm3xKeYGSUp12U) August 28, 2019

وتظهر القوات العسكرية الموالية لـ“الانتقالي“ وهي في شارع ”التسعين“ غربي مدينة المنصورة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد مرورها بمدينة دار سعد، شمالي المحافظة، دون وقوع أي مواجهات تذكر.

وكانت مصادر محلية في مدينة الضالع أكدت لـ“إرم نيوز“، أن قوات عسكرية كبيرة توجهت مساء الأربعاء من محافظة الضالع نحو عدن، مكونة من معدات عسكرية ثقيلة ومتوسطة وأفراد بأعداد كبيرة.

في حين ذكرت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، أن التعزيزات العسكرية التي دفع بها المجلس ليست من الضالع وحدها، وأن هناك قوات عسكرية أخرى قدمت من يافع ومناطق أخرى في محافظة لحج شمالي عدن، وهي في طريقها إلى مدينة عدن.