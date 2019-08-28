قوات ”الانتقالي الجنوبي“ تعلن حالة الطوارىء القصوى في عدن

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أعلنت ألوية الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى في عاصمة اليمن المؤقتة عدن، لمدة ثلاثة أيام. ويأتي هذا التطور بعد إعلان الحكومة اليمنية في وقت سابق أن القوات التابعة لها سيطرت على عدن، التي وصلت، صباح اليوم، إلى مشارفها قادمة من محافظة أبين المجاورة، الأمر الذي نفاه…