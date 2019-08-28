قوات ”الانتقالي الجنوبي“ تعلن حالة الطوارىء القصوى في عدن

أعلنت ألوية الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى في عاصمة اليمن المؤقتة عدن، لمدة ثلاثة أيام.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الحكومة اليمنية في وقت سابق أن القوات التابعة لها سيطرت على عدن، التي وصلت، صباح اليوم، إلى مشارفها قادمة من محافظة أبين المجاورة، الأمر الذي نفاه المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أكد أن الوضع تحت سيطرة قواته.
وأكد تعميم أرسله عبدالرحمن شيخ عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي للصحفيين ”فرض حالة الطوارئ القصوى لمدة 72 ساعة، وإعلان الأحكام العرفية العسكرية“.
وطالب التعميم، الذي وصل موقع ”إرم نيوز“ نسخة منه، ”كل المتورطين في أحداث عدن بتسليم أنفسهم فورًا؛ تجنبًا للأحكام العسكرية القاسية، وفقًا للتعميم“.
ويأتي ذلك التعميم في الوقت الذي تتهيأ عدن لاستقبال تعزيزات عسكرية ضخمة من محافظات مجاورة دعمًا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتعزيزات أخرى لقوات موالية للحكومة ترابط على تخوم عدن.