الحكومة اليمنية تعلن السيطرة على عاصمة محافظة لحج

أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، أن قوات تابعة لها انتزعت السيطرة بشكل كامل على مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، عبر حسابه بتويتر: ”الجيش الوطني بقيادة العميد حمدي حسن محمد شكري مدير أمن محافظة لحج يسيطر على معسكر الحزام الأمني بالمحافظة، ويعلن السيطرة على عاصمة محافظة لحج وتأمينها بشكل كامل“.

الجيش الوطني بقيادة العميد حمدي حسن محمد شكري مدير أمن محافظة لحج يسيطر على معسكر الحزام الأمني بالمحافظة، ويعلن السيطرة على عاصمة محافظة لحج وتأمينها بشكل كامل #لحج_تنتصر — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 28, 2019

ولم يعلق المجلس الانتقالي الجنوبي، حتى اللحظة، على تصريحات وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، بخصوص السيطرة على مدينة الحوطة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مسؤولون في الحكومة اليمنية السيطرة على مدينة عدن عاصمة البلاد المؤقتة، الأمر الذي نفاه المجلس الانتقالي في وقت لاحق، وأكد أن الأمور تحت سيطرته.