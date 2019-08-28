قيادي بـ“الانتقالي الجنوبي“: الوضع في عدن تحت السيطرة والمعادلة تغيرت

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أفاد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع في مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، تحت سيطرة القوات الجنوبية. وتأتي تصريحات العولقي، بعد إعلان مسؤولين في الحكومة اليمنية، أن القوات التابعة لهم سيطرت على عدن، التي وصلت صباح اليوم إلى مشارفها، قادمة من محافظة أبين المجاورة. وقال العولقي عبر حسابه بموقع التواصل…