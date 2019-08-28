قيادي بـ“الانتقالي الجنوبي“: الوضع في عدن تحت السيطرة والمعادلة تغيرت

قيادي بـ“الانتقالي الجنوبي“: الوضع في عدن تحت السيطرة والمعادلة تغيرت

المصدر: فريق التحرير

أفاد عضو المجلس الانتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع في مدينة عدن، عاصمة اليمن المؤقتة، تحت سيطرة القوات الجنوبية.

وتأتي تصريحات العولقي، بعد إعلان مسؤولين في الحكومة اليمنية، أن القوات التابعة لهم سيطرت على عدن، التي وصلت صباح اليوم إلى مشارفها، قادمة من محافظة أبين المجاورة.

وقال العولقي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”الوضع في عدن تحت السيطرة وكمائن المقاومة الجنوبية في احور والمحفد وشبوة تنتظر الأطقم الشمالية التي لاذت بالفرار من العلم.. المعادلة تغيرت تمامًا“.

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