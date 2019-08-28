الانتقالي الجنوبي ينفي سيطرة الحكومة على عدن وأبين

نفى المجلس الانتقالي الجنوبي أن تكون قوات الحكومة اليمنية قد سيطرت على مدينة عدن ومحافظة أبين.

وقال نزار هيثم الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي إن ”من هرب لن يعود منتصرًا، وبعض الأفراد للأسف في حالة استعداد نفسي لتصديق كثير من الأخبار والأقاويل التي يسمعونها ونؤكد أنها غير صحيحة“

وأضاف: ”خلاياهم التائهة تحركت بأوامر قيادات الاٍرهاب، وتم التعامل معها في زنجبار وفي عدن، وتمت استعادة السيطرة على نقطة العلم وبالقرب من المطار، وقواتنا تواجه الاٍرهاب في شقرة والعرقوب وفي أي مكان، قيادتنا قرارها واضح وسترد بحزم على كل تحركات البلاطجة والمليشيات الإرهابية“.

وقال العضو القيادي في المجلس فضل الجعدي من جهته، إن ”أبين في يد الحزام بالكامل ، ولا داعي للتشويه الإعلامي اللي يقول زنجبار سقطت“.