تفاصيل دخول القوات الحكومية اليمنية لعدن

تمكنت قوات الحكومة الشرعية اليوم الأربعاء، من السيطرة على المدخلين الشرقي والشمالي لمدينة عدن، دون مواجهات تذكر مع القوات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت مصادر محلية في مدينة دار سعد، لـ“إرم نيوز“، إن القوات الحكومية (لواء النقل، التابع لقوات الحماية الرئاسية)، انتشرت في مدينة دار سعد، عقب تأمين القوات الحكومة للمدخل الشمالي لمدينة عدن، المتاخم لمحافظة لحج، وانسحاب القوات الموالية للمجلس الانتقالي من المعسكرات في المدينة.

وبحسب المصادر، فقد اندلعت مواجهات محدودة للغاية، أثناء انتشار قوات لواء النقل، لكنها سرعان ما توقفت، لتبسط القوات الحكومية سيطرتها على المدينة.

وفي الجهة الغربية من عدن، انسحبت قوات الحزام الأمني، من معسكرها في مدينة ”الشعب“، وسط أعمال سلب ونهب شهدها المعسكر، وفق شهود عيان.

وفي مدينة خور مكسر، المدخل الشرقي للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على مطار عدن الدولي بعد محاصرته، وعقب جهود مفاوضات جرت لتسليمه للقوات الحكومية، وسط تحليق مستمر للطيران الحربي التابع لقوات التحالف العربي.

وكانت القوات الحكومية القادمة من محافظة أبين المحاذية لمحافظة عدن، قد دخلت صباح اليوم إلى مدينة خور مكسر، المدخل الشرقي لعدن، قبل أن تنقسم القوات إلى فريقين، أحدهما تقدم صوب مطار عدن، والفريق الآخر اتجه إلى المدخل الشمالي لعدن، نحو مديريتي دار سعد والشيخ عثمان.

وتعيش مدينة كريتر، التي يقع فيها القصر الرئاسي (معاشيق)، هدوءًا حذرًا في هذه اللحظات، قبيل وصول القوات الحكومية إليها، وسط انسحاب لقوات الحزام الأمني من معسكر 20 وسط المدينة.

وقالت مصادر عسكرية في القوات الحكومية، لـ“إرم نيوز“، إن القوات عقب سيطرتها على مطار عدن الدولي، ستتقدم نحو القصر الرئاسي في مدينة كريتر، وستنتشر في بقية مديريات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ومع هذه الأحداث المتسارعة في عدن، تبقى الحركة العامة للمواطنين شبه طبيعية، بسبب عدم حدوث أي مواجهات متواصلة بين القوات الحكومية والقوات العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أكد التزامه بالهدنة التي دعت إليها قوات التحالف العربي وعملية التهدئة بين الطرفين.