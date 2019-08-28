قوات ”الانتقالي الجنوبي“ تنفي سيطرة الحكومة على مطار عدن

نفت إدارة أمن مدينة عدن، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، سيطرة قوات تابعة للحكومة اليمنية، على مطار عاصمة البلاد المؤقتة.

ويأتي النفي بعد ساعات من تداول أنباء عن سيطرة القوات الحكومية، على المؤسسة الحيوية بعد وصولها صباح اليوم إلى مشارف عدن، قادمة من محافظة أبين المجاورة.

وقال المتحدث الرسمي لإدارة أمن عدن عبدالرحمن النقيب: ”ما حدث اليوم بالقرب من مطار عدن الدولي بخور مكسر كان عبارة عن تحرك جماعة مسلحة حاولت إقلاق السكينة وإرباك المشهد، وذلك بإطلاق النار من الأحياء السكنية القريبة، وخروج عدد من المسلحين من حي العريش“.

وأضاف عبدالرحمن في بيان رسمي أن ”تزامن ذلك مع إطلاق إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهدف منها تحقيق انتصار إعلامي لا يستند إلى وقائع على الأرض، وقد تم التعامل مع المجاميع المسلحة واعتقال عدد منهم، وجار ملاحقة البقية الذين هربوا داخل الأحياء السكنية“.

ووفقًا للنقيب فإن ”أمن عدن سيتعامل بكل حزم وقوة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن العاصمة عدن وتعريض حياة مواطنيها للخطر ولن يتهاون على الإطلاق مع كل من ثبت تعاونه مع الجماعات الإرهابية والإخوانية بأي شكل من الأشكال“.

ونشر نشطاء يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صورًا تظهر قوات قالوا إنها تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، داخل مطار عدن الدولي.