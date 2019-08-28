بالفيديو.. لحظة وصول القوات الحكومية اليمنية إلى مشارف عدن

وصلت طلائع القوات الحكومية اليمنية إلى نقطة العلم، المنفذ الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن، حسب مصادر محلية ومقاطع متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو متداول يظهر القوات الحكومة اليمنية تصل إلى مشارف عدن فيديو متداول يظهر القوات الحكومة اليمنية تصل إلى مشارف عدنhttp://erem.news/RC1pCw#إرم_نيوز تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأربعاء، ٢٨ أغسطس ٢٠١٩

ووفق المصادر، فإن القوات الحكومية تستعد لدخول مدينة عدن، بعد إحكام سيطرتها على محافظة أبين بالكامل، إثر مواجهات استمرت منذ الثلاثاء، مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ولا تبعد نقطة العلم سوى 12 كلم عن مدينة عدن.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن حشودًا كبيرة لقوات الجيش وصلت من محافظة شبوة وأبين للمشاركة في دخول عدن، بعد السيطرة على المحافظتين.

غير أن السيطرة على عدن لن تكون بتلك السهولة التي تمت بها السيطرة على مناطق قليلة الكثافة السكانية في أبين وشبوة.