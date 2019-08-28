اليمن.. القوات الحكومية تدخل زنجبار لتسيطر بذلك على كامل محافظة أبين

أفادت وسائل إعلام محلية في اليمن، بأن قوات الحكومة الشرعية دخلت صباح اليوم الأربعاء مدينة زنجبار، عاصمة أبين جنوبي البلاد، لتكون بذلك قد سيطرت على كامل المحافظة المحاذية للعاصمة المؤقتة عدن.

وكانت قوات الحكومة سيطرت قبل ذلك على مدينة شقرة في أبين واستكملت طريقها صوب زنجبار، فيما دارت مواجهات عنيفة بالقرب من معسكر قرن الكلاسي انتهت بالسيطرة عليه من قبل القوات الحكومية، حيث شوهدت أطقم القوات الحكومية تنسحب صوب مدينة عدن.

وتداول مستخدمون مقطع فيديو يظهر لحظة دخول القوات الحكومية مدينة أبين.