ميليشيات الحوثيين تتلف مواد تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في صنعاء

أقدم المتمردون اليمنيون، اليوم الثلاثاء، على إتلاف مواد غذائية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي قالوا إنها منتهية الصلاحية، بينما يعاني البلد الفقير سوء التغذية.

وقامت جرافات بإتلاف كميات من المواد التي حملت شعار برنامج الأغذية العالمي.

ومن جانبه، أكد مصدر في الأمم المتحدة أن ”المساعدات الإنسانية التي أُتلفت، اليوم، في صنعاء كان من المفترض توزيعها على العائلات في تعز في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ولكن انتهى الأمر بهذا الطعام عالقًا على حاجز لأشهر“.

وأوضح المصدر أن ”برنامج الأغذية العالمي يقوم شهريًا بتقديم الطعام لنحو 11 مليون شخص في اليمن“، مؤكدًا ضرورة ”الوصول دون عوائق إلى جميع مناطق البلد لإيصال المساعدات الغذائية لمن هم في أشد الحاجة إليها“.

وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي“يوزع أكثر من 130 ألف طن من الأغذية كل شهر في اليمن“.

ويعاني اليمن سوء التغذية بعد 4 سنوات من الحرب الأهلية، إلا أن الأمم المتحدة علقت عمليات توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة المتمردين في 20 حزيران/يونيو بعد اتهامات بـ“اختلاسات“ وعدم إيصال المساعدات لمن يحتاجون إليها

ووقَّع المتمردون اليمنيون مع برنامج الأغذية العالمي أوائل الشهر الجاري اتفاقًا من أجل استئناف المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ويشهد اليمن حربًا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للقوات الحكومية.

وأوقعت الحرب حوالي 10 آلاف قتيل، وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عددًا من المسؤولين في المجال الإنساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

ولا يزال هناك 3,3 مليون نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليًا.