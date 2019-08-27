اشتباكات مسلحة في شبوة رغم انسحاب القوات الجنوبية

نشبت مواجهات مسلحة، مساء اليوم الثلاثاء، بين قبائل آل باعوضة، وبين جنود ينتمون للمناطق الشمالية موالين للقوات الحكومية، وذلك على خط منطقة الغييلة في مديرية الروضة بمحافظة شبوة، وفق مصدر محلي.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد انسحاب القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرة الحكومة على المدينة.

وقال المصدر إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي السياق، ذكر المصدر أن“قوات المقاومة الجنوبية، في منطقة النقبة بمديرية حبان في محافظة شبوة، تمكنت من إعطاب 4 أطقم عسكرية تابعة للقوات الحكومية“.

وتابع:“نجم عن إعطاب الأطقم العسكرية، سقوط العديد من القتلى والجرحى من الجنود الذين كانوا على متنها“.

وأورد عضو هيئة الرئاسة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي سالم العولقي، إحصائية حول عدد ضحايا القوات الموالية للحكومة، وذكر أنه استقاها من مستشفيات بيحان شبوة ومستشفيات محافظة أبين.

وقال العولقي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):“أكثر من 450 قتيلًا وجريحًا شماليًا في شبوة، وأكثر من 70 قتيلًا وجريحًا شماليًا في أبين حتى هذه اللحظة“.

وأضاف العولقي:“بالمقابل كل شهداء وجرحى القوات الجنوبية من الجنوب“.

وذكر:“تتحفظ القوات الشمالية على ذكر أسماء وبيانات قتلاها، حتى لا يتضح للرأي العام أن الحرب الدائرة شمالية – جنوبية“.