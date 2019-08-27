اشتباكات بين قوات الحزام الأمني ومسلحين شمال عدن

اندلعت اشتباكات، مساء اليوم الثلاثاء، في مناطق الممدارة ودار سعد شمال شرق عدن ، بين مسلحين وقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكرت مصادر محلية، أن مسلحين هاجموا أطقم ودوريات للحزام الأمني في مناطق الممدارة ودار سعد، أدت الى اندلاع اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وقالت المصادر، إن مسلحين استولوا على أطقم تابعة للحزام الأمني في منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان، قبل أن تندلع اشتباكات على إثر ذلك في منطقة الممدارة وبعض المناطق الترابية القريبة منها.

وأوضحت المصادر أن ”الاشتباكات التي تجري بين قوات تابعة للقائد العسكري احمد الشاجري وقوات الحزام الأمني“؛ مشيرة إلى أن ”الشاجري كان قائد قوات الطوارئ لدى الحزام وسلمته القوات آليات عسكرية كدعم وتعزيز لهم في القتال إلا أنه استلم تلك المعدات ورفض المشاركة في القتال ورفض إعادة ما تسلمه“.