اندلاع مواجهات عنيفة شمالي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن

اندلعت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الثلاثاء، شمالي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بين قوات أمنية، ومسلحين لم تعرف هويتهم بعد.

وقالت مصادر محلية، في مدينة دار سعد، شمالي عدن، لـ ”إرم نيوز“ إن مسلحين مجهولين، هاجموا حواجز أمنية تابعة لقوات الحزام الأمني بالمديرية؛ لتندلع بعدها مواجهات عنيفة بين الطرفين، استخدمت خلالها قذائف مدفعية الهاون وسلاح الـ“آر بي جي“.

وذكرت المصادر، أن إحدى قذائف مدفعية الهاون، سقطت في شارع الكثيري، بمدينة المنصورة، إذ أسفرت عن إصابة شخص، فيما لم يعرف بعد ما إذا كانت المواجهات أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين.

وتشير المصادر الى أن المواجهات اندلعت قرب دوار ”الكراع“، قبل أن تتوسع لتشمل أحياء سكنية داخل مدينة دار سعد، وسط حالة هلع من قبل المواطنين.