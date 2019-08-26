اليمن.. ”الانتقالي الجنوبي“ يصدر بيانًا بشأن التطورات في شبوة

أكّد المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الإثنين، التزامه بوقف إطلاق النار في محافظة شبوة.

وقال المجلس في بيان له: إن ”الشعب اليمني الجنوبي لن يقف مكتوف الأيدي، وسيواصل دفاعه عن أرضه وقضيته، وتحصين الجنوب من عودة الجماعات المتشددة المتدثرة بغطاء الحكومة اليمنية، وذلك في خضم هذه الحرب المستمرة التي تشنها الحكومة اليمنية على الشعب الجنوبي، مستهدفة هذه المرة محافظة شبوة وقوات نخبتها“.

وأعرب المجلس، عن ”ترحيبه بمضامين البيان السعودي– الإماراتي المشترك“ الصادر في وقت سابق من الإثنين، والذي أكّد رفض واستنكار حملات تشويه الدور الإماراتي في اليمن.

وأكّد ”الانتقالي الجنوبي“ التزامه بوقف إطلاق النار في شبوة والتهدئة، مستنكرًا في الوقت ذاته ”عدم التزام الحكومة اليمنية بذلك“.

وجدد المجلس ”التزامه باستمرار الشراكة مع الأشقاء في دول التحالف العربي في محاربة المشروع الإيراني في المنطقة المتمثل في ميليشيات الحوثي، وكذلك المشاركة في مكافحة الإرهاب الذي ينشط تحت مظلة الحكومة اليمنية، وهو ما أكّده العدوان المستمر على محافظة شبوة، حيث تدفقت الجماعات الإرهابية المسلحة بقيادة جماعة الإخوان المسلمين؛ لإعادة احتلال المحافظة“.

وحمل المجلس، في بيانه الحكومة اليمنية، ”المسؤولية الكاملة عن استهداف قوات النخبة الشبوانية، وإعادة تمكين التنظيمات والجماعات المتطرفة في محافظة شبوة بعد أن تم تأمينها“.