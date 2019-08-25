عدن.. اغتيال مسؤول في قوات ”الحزام الأمني“ شمال عدن

اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الأحد، المسؤول المالي في قوات ”الحزام الأمني“ التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن؛ فيما انفجرت قنبلة يدوية قرب دورية لقوات الحزام أيضًا في حادثة منفصلة.

وقال مصدر محلي لـ“إرم نيوز“ إن مسلحين أطلقوا النار على المسؤول المالي لقوات الحزام الأمني، أحمد منصور الوليدي، بالقرب من منطقة عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان، شمال شرق عدن.

وأضاف أن“الوليدي“ توفي أثناء محاولة إسعافه إلى المستشفى، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وفي حادثة أخرى، قال المصدر إن قنبلة يدوية زُرعت على جانبي الطريق بالقرب من ملعب 22 مايو في مديرية الشيخ عثمان، انفجرت أثناء مرور دورية للحزام الأمني، لم يُصب أيٌّ من أفرادها.

لكنه أشار إلى إصابة مدنيين بينهم نساء وأطفال من أسرة واحدة كانوا يستقلون سيارة مرت أثناء الانفجار.

وتأتي الحادثتان بعد ساعات من استهداف كمين نُصب في مديرية المحفد بمحافظة أبين، وتبناه تنظيم ”أنصار الشريعة“، لقوات ”الحزام الأمني“، راح ضحيته قتلى وجرحى.