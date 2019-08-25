ميليشيات الحوثي تُعيّن محافظًا جديدًا للبنك المركزي في صنعاء

عيّنت ميليشيات الحوثي اليوم الأحد، وزير ماليتها محافظًا للبنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الجماعة الموالية لإيران.

وأصدر رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، قرارًا (رقم152) بتعيين رشيد عبود شريان أبو لحوم محافظًا للبنك المركزي اليمني، خلفًا للمحافظ السابق محمد السياني، الذي جرى تعيينه مستشارًا للمجلس.

وكانت ميليشيات الحوثي، عينت في فبراير/شباط الماضي، أبو لحوم وزيرًا للمالية في حكومة الانقلاب برئاسة عبد العزيز بن حبتور.

وينحدر رشيد أبو لحوم من محافظة عمران شمال اليمن.

ويشير مراقبون إلى أن قرار إقالة السياني يرجع إلى فشله في إدارة العملية المصرفية والمالية، إضافة لتنامي الصراع بين وزارة المالية في حكومة الحوثيين والبنك المركزي حول إيرادات المالية.