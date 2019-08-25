مغرد سعودي معروف: حكومة هادي مخترقة وتشكل عبئًا على التحالف

تحدث مغرد سعودي معروف عن الجدل الدائر في مواقع التواصل الاجتماعي حول أحداث اليمن الأخيرة معتبرًا أن الحكومة اليمنية الشرعية ”مخترقة“، وتشكل عبئًا على التحالف العربي.

وقال مشعل الخالدي في تغريدات تفاعل معها السعوديون بشكل واسع: ”أستطيع الجزم أنه لا خلاف بين السعودية والإمارات بشأن اليمن، إنما هو خلاف بين الإمارات والشرعية والشرعية ليست المملكة، حكومة هادي مخترقة بشكل كبير وباتت تشكل عبئًا على التحالف، وتقاعسها يثير الشكوك حول شراكتها مع قوى خارج التحالف لتوريطه في ابتزاز مادي وحرب استنزاف طويلة!“.

وأضاف في تغريدة أخرى أن “ مصالح المملكة -وهي الأهم في المعادلة- غير مهددة بشكل مباشر، فالشرعية بالمعنى المادي ساقطة منذ سنوات، لكنها قائمة معنويًا بفضل تدخل التحالف العربي، ولعل تهديد الانتقالي للشرعية يحرك في سكان إنتركونتينيتال الرياض قليلًا من المروءة لوقف الابتزاز والعودة لجبهات القتال.“

وتابع ”كان لابد من أحد أن يذكر الشرعية بحجمها الطبيعي دون السعودية، وتمييز أذناب قطر وتركيا فيها، وإذا لم تفهم حكومة هادي أسباب هذا الضغط والبدء بمعالجة الأمر وتطهير الشرعية من الفاسدين وتفعيل جبهات القتال المعطلة عمدًا، فالأفضل أن تبحث لها عن فندق آخر غير السعودية أو الاستسلام للحوثي“.

كان لابد من احد ان يذكر الشرعية بحجمها الطبيعي بدون السعودية وتمييز اذناب قطر وتركيا فيها واذا لم تفهم حكومة هادي اسباب هذا الضغط والبدء بمعالجة الامر وتطهير الشرعية من الفاسدين وتفعيل جبهات القتال المعطلة عمداً فالأفضل ان تبحث لها عن فندق آخر غير السعودية او الاستسلام للحوثي. — مشعل الخالدي (@meshaluk) August 25, 2019

ورد المغرد السعودي الشهير بن عويد: ”اذا شفت نفسك تقف في خندق وفي جانبك إخونجي قذر ملعون سابع جد .. فاعرف نفسك أنك في الخندق الخطأ وتقف ضد بلدك..“