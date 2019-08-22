أنباء عن مغادرة وفد ”الانتقالي“ السعودية دون الحوار مع الحكومة اليمنية

أفاد نشطاء يمنيون مساء اليوم الخميس، أن وفد المجلس الانتقالي الجنوبي، غادر المملكة العربية السعودية، بعد رفض الحكومة اليمنية المشاركة في جلسات الحوار الذي دعت له المملكة.

ودعت السعودية لحوار يمني يمني، على خلفية المواجهات الأخيرة في عدن، التي انتهت بسيطرة قوات المجلس الانتقالي على مقرات تابعة للحكومة، وبعد حضور وفد ”الانتقالي“ إلى المملكة أعلنت الحكومة أنها لن تشارك في الحوار قبل تسلم المواقع التي خسرتها القوات التابعة لها في العاصمة المؤقتة.

وقال الصحفي اليمني هاني مسهور، في تغريدة عبر حسابه بتويتر: ”غادر وفد المجلس الانتقالي الجنوبي مدينة جدة بعد رفض حكومة هادي الاستجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحوار“.

???? عاجل غادر وفد المجلس الانتقالي الجنوبي مدينة جدة بعد رفض حكومة هادي الاستجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحوار — هاني مسهور (@hsom67) August 22, 2019

بدوره قال الناشط اليمني نصر العيسائي عبر تويتر: ”المجلس الانتقالي الجنوبي لبى دعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والشرعية تتلكأ، الكرة في ملعب الشرعية الآن..“.

المجلس الانتقالي الجنوبي لبى دعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والشرعية تتلكأ، الكرة في ملعب الشرعية الآن، وعلى قول المثل الوجه من الوجه أبيض. — Nasr Mohammed Alesayi نصر العيسائي (@naser_alesayi) August 22, 2019

ولم يتسن لـ“إرم نيوز“ التأكد من صحة الأنباء المتداولة عن مغادرة الوفد الذي يرأسه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي من مصدر رسمي.