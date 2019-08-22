انفجار الوضع العسكري في شبوة..‎ اشتباكات بين قوات النخبة والحكومة اليمنية

تفجر الوضع العسكري في عتق، عاصمة شبوة جنوبي اليمن، مساء اليوم الخميس، بين قوات النخبة الشبوانية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات تابعة للحكومة اليمنية، بعد قرابة 24 ساعة من التوتر والترقب الحذر.

وقالت مصادر محلية في مدينة عتق، لـ“إرم نيوز“: إن المواجهات بين النخبة الشبوانية وقوات حكومية في ضواحي مدينة عتق اندلعت بشكل عنيف، بعد فشل جهود التفاوض بين السلطات الحكومية والمجلس الانتقالي والنخبة الشبوانية، على الرغم من تدخل لجنة سعودية.

وذكرت المصادر أن المواجهات ما زالت في الوقت الحالي في أطراف عتق، في حين أن اللجنة السعودية عادت بعد اجتماعها بمحافظ شبوة أحمد بن عديو إلى مطار عتق.