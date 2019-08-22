مسؤول بـ“المركزي اليمني“ في عدن يكشف مصير البنك بعد إغلاقه أمس

كشف نائب محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، شكيب حبيشي، عن أسباب إغلاق البنك، اليوم الخميس، مؤكدًا بقاء البنك في عدن جنوبي اليمن.

وقال حبيشي، في حديث خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”إدارة البنك اضطرت اليوم لإغلاقه بسبب الحملة الأمنية وما رافقها من توتر منذُ ليلة أمس في منطقة معاشيق ومحيطها“.

وأضاف أن ”الإغلاق جاء كإجراء احترازي من أجل سلامة الموظفين“، مؤكدًا أن البنك سيعمل بشكل طبيعي وبجميع قطاعاته وإداراته يوم الأحد المقبل بعد عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد حبيشي أن البنك سيبقى في عدن وسيواصل مهامه الوطنية من داخل عدن كبنك البنوك وسيخدم كافة المواطنين، نافيًا الأخبار المتداولة التي تضر بالبنك المركزي ومكانته وسمعته.