 تفاصيل عمليات النهب في قصر معاشيق بعدن ‎

ذكرت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ تفاصيل جديدة حول عمليات نهب تعرض لها اليوم الأربعاء، قصر الرئاسة اليمنية (المعاشيق)، في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها ”إن القوات الأمنية التابعة للحماية الرئاسية المكلفة بحماية بوابة القصر انسحبت من موقعها بشكل مفاجئ، قبل أن تبدأ عمليات النهب“.

وأضافت: ”تسبب الانسحاب الذي تم بصورة غريبة من بوابة قصر (المعاشيق)، بدخول المواطنين الى مكاتب الوزراء والمسؤولين، وقاموا بعمليات نهب واسعة لمحتوياتها“.

وأشارت المصادر إلى أن ”ما تم نهبه هو مخازن للأسلحة، ومحتويات مقر رئاسة الوزراء، ومحتويات مكتب قائد اللواء الأول حماية رئاسية سند الرهوة، وتم كذلك سرقة محتويات المكاتب الواقعة حول ملعب حقات لكرة القدم“.

ولم يتسن لـ“إرم نيوز“، التأكد بعد من صحة المعلومات الواردة بشأن انسحاب قوات الحماية الرئاسية، من مصادر رسمية.

وذكرت المصادر، بأن ”قوات أمنية تابعة للحزام الامني، تدخلت للحد من عمليات السرقة، إذ اطلقت أعيرة نارية في السماء لتفريق الناهبين، بالإضافة إلى أنها قامت بالانتشار بأزقة وشوارع مدينة كريتر، وأغلقت مداخلها ومخارجها“.