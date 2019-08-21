الحكومة اليمنية ترفض الحوار مع ”الانتقالي الجنوبي“ قبل الانسحاب من مواقع بعدن

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الأربعاء، إن حوار حكومته مع المجلس الانتقالي الجنوبي، مرهون بانسحابه من المواقع التي سيطر عليها في محافظة عدن.

وأكد الحضرمي خلال لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير، على أن ”موقف الحكومة واضح وصريح بشأن المشاركة في أي حوار مع المجلس الانتقالي، وهي مستمرة في الترحيب بهذه الدعوة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية غير أنها لن تشارك إلا بعد امتثال المجلس الانتقالي لما ورد في بيان التحالف بهذا الشأن والذي طالب بضرورة الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها من قبل المجلس الانتقالي، بالإضافة إلى تسليم السلاح الذي تم أخذه نتيجة للتمرد وعودة القوات الحكومية لمواقعها وإيقاف كافة الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء بمن فيهم الصحفيون، والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية“، حسب قوله.

ووصل وفد من المجلس الانتقالي برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي مساء أمس الثلاثاء إلى جدة، تلبية لدعوة من وزارة الخارجية السعودية، للمشاركة في حوار مع الحكومة اليمنية إثر الأحداث الأخيرة في مدينة عدن.