لحل أزمة الكهرباء.. الانتقالي الجنوبي يوفر شحنة وقود لعدن

بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، مساء الثلاثاء، في تولي مهامه نيابة عن الحكومة اليمنية الشرعية، من خلال توفير شحنة وقود لمحطات توليد التيار الكهربائي، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، التي تشهد انقطاعات طويلة ومتكررة منذ يومين.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، إن قيادة المجلس، بذلت جهودًا في تأمين شحنة وقود لمحطات الكهرباء ومحطات الوقود المحلية.

وذكر هيثم، في بيان مقتضب، نشره على صفحته الرسمية بفيس بوك، أن أعضاء هيئة رئاسة المجلس ”وبالتعاون مع الشرفاء والمخلصين في مصفاة عدن وشركة النفط ووزارة الكهرباء، الذين كانوا حريصين أشد الحرص على تجاوز أخطر أزمة متعمدة اختلقتها الحكومة اليمنية فاقدة الشرعية، التي تعمدت قطع الوقود عن العاصمة الجنوبية عدن ولحج وأبين، ما هدد بانقطاع دائم للكهرباء عن المحطات العامة والخاصة التي تعمل بوقود الديزل في تلك المحافظات“.

وأكد أن قيادة المجلس السياسية، تمكنت من شراء شحنة إسعافية من الديزل لمحطات توليد الكهرباء تكفي لشهر واحد، وكمية أخرى للسوق المحلية عبر المتعهد شركة حضرموت للطاقة العالمية المحدودة .

وقال هيثم، إن هذه الشحنة، وصلت ”إلى ميناء الزيت بالعاصمة عدن، باخرة المشتقات، وبإذنه تعالى سيتم تفريغ الحمولة فجرًا، ويبدأ توزيعها على كافة محطات توليد الكهرباء وعلى محطات الوقود المحلية“.

وتشهد عدن الساحلية، والحارّة صيفًا، أزمة خانقة في توفر المشتقات النفطية، صاحبها تراجع كبير في خدمة الكهرباء، التي تناقصت كميات تشغيلها من الوقود، ما تسبب في انقطاعات التيار الكهربائي عن المدينة لفترات طويلة، تصل إلى قرابة خمس ساعات متواصلة مقابل تشغيلها لأقل من ساعتين.