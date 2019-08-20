الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ9 في أجواء محافظة ذمار

أعلنت مليشيات الحوثي مساء الثلاثاء، إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ9 بصاروخ في أجواء محافظة ذمار جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وزعم الناطق باسم المليشيات، يحيى سريع أن الدفاعات الجوية ”تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ9 بصاروخ مناسب في أجواء محافظة ذمار، وقد أصاب هدفه بدقة عالية“.

وأشار إلى أن الصاروخ المستخدم ”تم تطويره محليا وسوف يتم الكشف عنه قريبا في مؤتمر صحفي“.

ولم يصدر حتى وقت كتابة التقرير رد من واشنطن، إلا أن المليشيات سبق لها إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء صنعاء قبل أسابيع وقد اعترفت الإدارة الأمريكية بهذه الحادثة مؤكدة أن المليشيات استخدمت صاروخًا إيراني الصنع لإسقاطها.